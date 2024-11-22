"Что мы можем сделать?": в Федерации волейбола Украины прокомментировали побег игроков "Решетиловки" за границу

Несколько волейболистов команды не вернулись на родину после еврокубкового поединка.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на то, что несколько игроков "Решетиловки" не вернулись на родину после матча Кубка вызова в Бельгии.

"Нас предупреждали – еще один-два таких выезда, и нам перекроют их вообще. А это проблематично, потому что у нас судьи тоже часто выезжают, не только игроки и тренеры.

Конечно, это неприятная ситуация, но что мы можем сделать как федерация? Не выпускать их? Это тоже не выход, потому что потеряем рейтинг.

С другой стороны, наша федерация точно не будет подписывать трансфер этих игроков, если они захотят перейти в другой клуб. Кроме Оробко, у него польское спортивное гражданство", – сказал Мельник в комментарии Tribuna.com.

Напомним, как минимум два игрока "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка вызова против "Менена", который состоялся в Бельгии. В Европе решили остаться Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак.

По информации Sport.ua, еще одним беглецом оказался Руслан Осипенко, а Николая Куранова задержал ТЦК на границе.

Напомним, в ноябре этого года футболистов "СК Полтава" перед матчем доставили в ТЦК.

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