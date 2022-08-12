"Что там по ватному боксу": Стаховский разнес Ломаченко за скандальное видео с митрополитом УПЦ МП

Отметим, что в видео опубликовано интервью священника, которое тот дал 30 марта российской службе ВВС.

В частности, в ролике священнослужитель признается, что 24 февраля стало для него шоком и он не мог поверить в произошедшее. По мнению Луки причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.

Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.

Относительно Стаховского, то он прокомментировал новое видео Ломаченко таким образом: А что там по ватному боксу? Не заказывали? Соответствующее сообщение появилось у экс-теннисиста в Instagram.

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Стаховский, в свою очередь, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в территориальной обороне Киева. В апреле Сергей покинул Украину, но продолжает материально поддерживать украинскую армию. В январе 2022 года Сергей объявил о завершении спортивной карьеры.

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