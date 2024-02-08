"Что-то из другого мира": Лунин высказался по поводу своего будущего в "Реале"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, что ближайшим летом не планирует покинуть испанский клуб.

В интервью El Chiringuito TV 24-летний голкипер сборной Украины подтвердил информацию, что его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2025 года. Также он добавил, что он не желает уходить из "Реала".

"У меня контракт до 2025 года, но я не знаю, что будет. Но, конечно, я хочу остаться.

Это что-то невероятное, когда "Сантьяго Бернабеу" скандирует твое имя. Для парня как я, из города из 30 тысяч жителей – это что-то из другого мира. Я никогда этого не представлял", – сказал Лунин.

Отметим, что официально "Королевский клуб" не объявлял о продлении контракта с Луниным. Его прошлое соглашение с мадридцами было рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне Андрей сыграл за "Реал" 15 матчей во всех турнирах, из которых 6 – "сухих". Суммарно украинский голкипер в нынешней кампании пропустил 13 голов.

Сейчас "Реал" с 58 очками после 23 туров возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая на два балла "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Уже в субботу, 10 февраля, лидеры Ла Лиги сойдутся в очном матче на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Также подопечные Карло Анчелотти вскоре проведут поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпцига". Игры запланированы на 13 февраля и 6 марта.

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