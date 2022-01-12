Что-то пошло не так: Месси определил, на кого из Disney он похож (видео)

Что-то пошло не так: Месси определил, на кого из Disney он похож (видео)

Звезда ПСЖ оказался светловолосым героем мультфильма "Покахонтас".

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси показал поклонникам, как проводит досуг со своими детьми.

Сыновьям звездного форварда стало интересно, на кого из персонажей Disney похож их отец. Лео решил воспользоваться маской в Snapchat, чтобы узнать это.

Результат получился неожиданным – Месси оказался похожим на светловолосого и голубоглазого принца из мультфильма "Покахонтас" Джона Смита. Этот выбор программы рассмешил сыновей Месси, потому что он полная противоположность героя.

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