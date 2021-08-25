"Что вы делаете, безумцы?" Российский пропагандист-комментатор устроил скандал, оболгав украинских паралимпийцев

В РФ сами создали проблему, сами ее опровергли.

Российский комментатор-пропагандист Дмитрий Губерниев оболгал украинских паралимпийцев, заявив, что они досрочно покинули церемонию открытия летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, так как отказались находиться рядом с представителями РФ по указанию руководства своей делегации.

"Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию. А вот дальше началось...

Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии.

Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы?

Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?" - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Однако позже в самой России слова комментатора-пропагандиста опровергли. Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ничего подобного не было.

"Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают", - цитирует спортивного функционера из РФ "Р-Спорт".

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Губерниева внесли в "черный список" Минкульта.

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