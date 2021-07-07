"Что вы знаете о наглости?" Борец-депутат Беленюк рассказал о полученном неожиданном предложении

Политику из спорта еще и скидку предложили.
Народный депутат и борец Жан Беленюк сообщил, что он получил неожиданное предложение. Олимпийский призер 2016 года опубликовал в сторис Instagram скриншот сообщений, в которых ему предлагали купить со скидкой футболки с его изображением и карты Украины без Крыма.
"Что вы знаете о наглости? Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом, при этом зная, что я - украинец, карту моей страны напечатали без украинского Крыма, так еще они мне предлагают купить эту футболку.
Внимание! Со скидкой. Без комментариев", - прокомментировал полученное предложение Жан.
- Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр-2016, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Беленюк показал, как вакцинировался от коронавируса.