"Что вы знаете о наглости?" Борец-депутат Беленюк рассказал о полученном неожиданном предложении

"Что вы знаете о наглости?" Борец-депутат Беленюк рассказал о полученном неожиданном предложении

Политику из спорта еще и скидку предложили.

Народный депутат и борец Жан Беленюк сообщил, что он получил неожиданное предложение. Олимпийский призер 2016 года опубликовал в сторис Instagram скриншот сообщений, в которых ему предлагали купить со скидкой футболки с его изображением и карты Украины без Крыма.

"Что вы знаете о наглости? Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом, при этом зная, что я - украинец, карту моей страны напечатали без украинского Крыма, так еще они мне предлагают купить эту футболку.

Внимание! Со скидкой. Без комментариев", - прокомментировал полученное предложение Жан.

instagram.com/zhanbeleniuk

Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр-2016, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Беленюк показал, как вакцинировался от коронавируса.

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