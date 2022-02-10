"Что за кусок дерьма": бывший чемпион UFC пригрозил одноклубнику Ярмоленко, ударившему своего кота

"Что за кусок дерьма": бывший чемпион UFC пригрозил одноклубнику Ярмоленко, ударившему своего кота

Польский боец предложил померяться силами французскому защитнику.

Футболист лондонского "Вест Гема" Курт Зума оказался в эпицентре скандала из-за жестокого отношения к своей кошке.

Защитника "молотобойцев" стали массово травить за его поступок. В частности, такое поведение футболиста разгневало бойца UFC Яна Блаховича.

"Если ты такой крутой, урод, то ударь меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть", — написал бывший чемпион в полутяжелом весе в Twitter.

Если вы находитесь матерь****ер, @KurtZouma, попытайтесь кинуть меня.

What a piece of shit. No tolerance для animal cruelty. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 8 февраля 2022

В этом сезоне на счету Зума 15 игр во всех турнирах и один забитый гол;

Он стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года, когда за 35 млн евро перебрался из "Челси". "Вест Хэм" заплатил 35 миллионов евро за переход Зума.

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