Южнокорейские спортсмены и штатные работники во время церемонии отправления делегации Южной Кореи на Олимпийские игры-2020 / Associated Press

Чтобы чувствовать себя как дома: команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию на Олимпиаде в Токио

Чтобы чувствовать себя как дома: команда Южной Кореи будет проверять еду на радиацию на Олимпиаде в Токио

Ожидается, что такой шаг может еще больше ухудшить отношения между Сеулом и Токио.

Команда Южной Кореи во время Олимпийских игр будет готовить еду для своих спортсменов отдельно и проверять ингредиенты на радиацию. Решение связано с опасением команды последствий аварии на Фукусиме.

Об этом в понедельник, 19 июля, заявил представитель Корейского спортивного и олимпийского комитета, передает Reuters.

Также читайте Медальный прогноз на Олимпиаду-2020: кто победит и что пророчат Украине эксперты и букмекеры

По словам представителя комитета, он забронировал отель вблизи олимпийской деревни для приготовления и доставки блюд в коробках для своих спортсменов, добавив, что страна проводит собственные программы питания на каждые Олимпийских играх, чтобы помочь своим спортсменам чувствовать себя как дома.

Отметим, случаи, когда страны приводят на Олимпиаду своих поваров, не являются редкими. США подавали собственную еду на Олимпийских играх в Пекине 2008 года. Однако южнокорейская команда, кроме всего, усилила проверку безопасности пищевых продуктов на Играх в Токио, чтобы измерить уровень радиоактивного цезия, поскольку ее повара готовят около 400 блюд в день.

"Мы проводим скрининговые тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах с кимчи (корейское острое овощное блюдо. — Ред.), который мы привозим из дома, и других ингредиентов, включая японского производства", — заявил представитель южнокорейской олимпийской партии, попросивший не называть его.

Японские власти отказались комментировать решение южнокорейской, однако отметила, что организаторы используют ингредиенты, которые соответствуют их стандартам и раскрывают их происхождения.

Ранее Южная Корея периодически раздражала Японию такими шагами, как сдерживание импорта японских морепродуктов, ссылаясь на проблемы безопасности после цунами на Фукусиме в 2011 году и ядерной катастрофы.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение — большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал о скандале, который разгорелся в Токио. Польские пловцы вернулись домой еще до начала соревнований.

Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку