Чтобы не убежали от мобилизации: российским спортсменам запретили тренировки и соревнования за границей - СМИ

Российским национальным сборным запретили выезд за пределы страны для участия в тренировочных сборах и соревнованиях, чтобы спортсмены не воспользовались этим для уклонения от мобилизации.

Так, Министерство спорта России приказало национальным федерациям и другим спортивным структурам отказаться от проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в других странах.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Министерство спорта Российской Федерации.

Причиной такого решения является частичная мобилизация в стране-агрессоре, которую 21 сентября в связи с войной против Украины объявил российский диктатор Владимир Путин.

Министр спорта РФ Олег Матицин заявил, что это решение продиктовано курсом на "укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета".

В то же время, запрет касается только тех тренировочных сборов и соревнований, которые ранее финансировало Министерство спорта. К примеру, сборная России по футболу все равно сыграет запланированные товарищеские матчи в ноябре, поскольку Российский футбольный союз (РФС) оплачивает их самостоятельно.

Ранее сообщалось, что работники сборной России по футболу получили повестки из военкомата.

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