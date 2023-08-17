Чуда не произошло: "Днепр-1" с шикарным голом не осилил "Славию" и вылетел из Лиги Европы (видео)

"Днепр-1" сыграл вничью с пражской "Славией" ( 1:1 ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/24 и прекратил борьбу в турнире.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для днепрян поединок состоялся в словацком городе Кошице.

Подопечные Александра Кучера открыли счет в компенсированное к первому тайму время – Валентин Рубчинский забил роскошный гол из-за пределов штрафной ударом низом в дальний угол. Ассист в свой актив занес Александр Пихаленок.

Однако совершить камбэк в двухматчевой дуэли днепрянам не удалось. На старте второго тайма Вацлав Юречка отличился за пражскую команду. Больше голов в этом поединке забито не было.

Обзор матча

В первом матче "Днепр-1" в Праге разгромно проиграл "Славии" со счетом 3:0 . Таким образом, чешский клуб победил по сумме двух поединков 4:1 и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, где померяется силами с луганской "Зарей".

В свою очередь, "Днепр-1" в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится за выход в групповой этап со словацким клубом "Спартак" Трнава, который в ответном матче обыграл польский "Лех" (3:1). Первый поединок польский клуб выиграл дома со счетом 2:1.

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