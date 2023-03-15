Чуда не произошло: "Реал" во второй раз обыграл "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече "сливочные" забили в конце второго тайма. На 79-й минуте Винисиус Жуниор не смог пробить в центре штрафной, но лежа отдал пас на Бензема, а Карим отправил мяч в пустые ворота.

Отметим, что первая встреча между "мерсисайдцами" и "сливочными" в Англии завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 2:5. Так что в четвертьфинал вышел именно испанский клуб.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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