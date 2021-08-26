Чуда не случилось: "Заря" в голевой перестрелке уступила "Рапиду" и вылетела в Лигу конференций

Команда Виктора Скрипника боролась до последнего, но оказалась слабее соперников из Австрии.
После разгромного поражения в Вене (0:3) луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду" ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы и теперь продолжит еврокубковый путь в групповом раунде Лиги конференций. Встреча на "Ставутич Арене" в Запорожье завершилась со счетом 2:3.
Луганский клуб провалил старт встречи и быстро пропустил два мяча. На 10-й минуте Марко Грюль вывел гостей вперед, а уже на 15-й Лео Греймл удвоил преимущество команды из Вены.
На 40-й минуте Александр Гладкий сократил отставание, забив первый гол "Зари" в двухматчевом противостоянии с "Рапидом".
Однако камбэка не получилось. Во втором тайме гости забили снова - на 68-й минуте отличился Таксиархис Фунтас.
На 75-й минуте Хомченовский отправил мяч в сетку ударом в дальний угол, но гол был отменен из-за офсайда у Шахаба.
В конце встречи луганчане дважды получили право пробить пенальти в ворота соперника. Оба раза к 11-метровой отметке подходил Захеди Шахаб. Первую попытку на 87-й минуте иранский нападающий реализовал. А вот со второй всего через две минуты не переиграл голкипера "Рапида", упустив возможность избежать поражения в Запорожье.
Таким образом, подопечные Скрипника проиграли обе дуэли против австрийского коллектива и перешли из второго по престижности клубного турнира Европы в третий - Лигу конференций.
- "Заря" автоматически пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы как бронзовый призер прошлого сезона УПЛ.
- "Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской "Спарты" (2:1, 0:2).
- Жеребьевка Лиги конференций состоится в пятницу, 27 августа.