Чудом остался жив: Сетью разлетелись кадры страшной аварии с участием Джошуа
Звездный британский боксер попал в ДТП, которое унесло жизни двух его друзей-тренеров.
Сетью разлетелись кадры ужасного ДТП, в которое попал в Нигерии экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
На опубликованных фото видно, что от автомобиля Lexus, в котором находились пять человек включительно с Эй Джеем, в результате столкновения с грузовиком почти ничего не осталось.
Переднюю часть джипа Джошуа разбило вдребезги, жизнь боксеру спасло то, что он в момент аварии сидел на заднем сиденье. Энтони получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. Его состояние – стабильное.
На видео видно, как Джошуа помогают выбраться из машины. Во время этого лицо боксера искажено болью.
Два человека, сидевшие спереди, погибли на месте аварии. Жертвами страшного ДТП стали Роберт Латц и Сина Гамми. Первый был личным тренером Эй Джея, а второй – тренером по физической подготовке. Оба были близкими друзьями Джошуа.
Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на ужасное ДТП с участием Джошуа.
В своем последнем бою Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола.
Эй Джей одержал досрочную победу в шестом раунде, до этого трижды отправив Пола в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.
Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.
После своей победы над блогером Энтони бросил вызов другому экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.
Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.