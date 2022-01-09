Чуть ли не удалил: футболист перепутал приглашение в сборную со спамом

Чуть ли не удалил: футболист перепутал приглашение в сборную со спамом

Тренер сборной Кабо-Верде пытался достучаться до Лопеса 9 месяцев.

Полузащитник Роберту Лопес получил приглашение в сборную Кабо-Верде, но чуть не упустил возможность сыграть на Кубке африканских наций.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Лопес получил сообщение в LinkedIn, но его смутило то, что оно было написано на португальском языке. Роберту не знал португальского и уже почти удалил приглашение в сборную, спутав с иностранным спамом.

Оказалось, что ему писал тренер сборной Кабо-Верде Бубишта – он во всем мире искал игроков, способных усилить сборную страны с населением более 500 тысяч человек.

Кубок Африки должен был пройти в 2019 году, но в планы вмешалась сначала гражданская война в Камеруне, затем незаконченное строительство, а затем пандемия коронавируса. Тренер Кабо-Верде писал Лопесу в течение девяти месяцев, и только после этого футболисту пришла в голову идея вбить текст в переводчик.

"В молодости мне часто звонили и представлялись клубом из Англии – это всегда был пранк. Но здесь все было по-настоящему", – признался он.

Мама футболиста – ирландка, а отец – выходец из Кабо-Верде. Лопесу сделали паспорт и в товарищеском матче он дебютировал за сборную. А уже сегодня, 9 января, он сыграет на Кубке Африки против Эфиопии. Начало – в 21:00 по Киеву.

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