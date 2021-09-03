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Чуть не оторвали ногу: Месси чудом избежал серьезной травмы после зверского фола соперника (видео)

Чуть не оторвали ногу: Месси чудом избежал серьезной травмы после зверского фола соперника (видео)

Associated Press

К счастью, Лео смог доиграть встречу до конца.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси мог получить тяжелую травму в матче отбора на Чемпионат мира-2022 против Венесуэлы.

На 32-й минуте встречи игрок Венесуэлы Луис Мартинес прямой ногой жестко въехал Месси в колено. 34-летний аргентинец долго лежал на газоне и корчился от боли, но сумел подняться и продолжить поединок. Лео пробыл на поле до финального свистка.

За этот грубый фол арбитр показал футболисту Венесуэлы красную карточку, оставив команду в меньшинстве. В Сети фанаты возмущены действиями Мартинеса, который мог поставить крест на карьере шестикратного обладателя "Золотого мяча" и кумира миллионов.

  • Аргентина разбила Венесуэлу со счетом 3:1. Победу "альбиселесте" принесли голы Лаутаро Мартинеса, Хоакина Корреа и Анхеля Корреа.
  • Следующий матч Месси и Ко сыграют на выезде против Бразилии (5 сентября). Венесуэла сойдется с Перу (6 сентября).
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