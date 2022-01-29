Чуть не покинул игру: легендарный Майкл Джордан разнервничался в конце матча с "Лейкерс" (видео)

У владельца "Хорнетса" не выдержали нервы.
В рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся матч между "Шарлотт Хорнетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" – 117:114.
Хотя хозяева паркета одержали победу, этот поединок оставил неоднозначные чувства у владельца "Шарлотт" Майкла Джордана.
“Michael Jordan нуждается в ходу от того, что ты ложишься вдоль лагеря от его Hornets.” pic.twitter.com/HExMCOubzr— SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2022
В конце четвертой четверти "Хорнетс" вели в счете 111:102 и казалось, что они спокойно доведут дело до логического конца, однако свое слово сказал плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук, организовавший камбек "озерников".
За 16 секунд до конца встречи разница составляла всего "+1" для "Шарлотта" и в этот момент игроки "шершни" чуть не упустили мяч. Джордан, наблюдавший за всем этим из своей ложи, не выдержал, встал и направился к выходу, однако быстро вернулся в чувство и сел на свое место.
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