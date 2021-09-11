Чуть не случилась сенсация: "Заря" перед дебютом в Лиге конференций вырвала очко во Львове

Чуть не случилась сенсация: "Заря" перед дебютом в Лиге конференций вырвала очко во Львове

Команда Виктора Скрипника расписала боевую ничью с "Рухом".

Львовский "Рух" и луганская "Заря" сыграли вничью в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:1.

Команда Леонида Кучука неожиданно вышла вперед в первом тайме. Андрей Борячук воспользовался ошибкой Виталия Вернидуба и с линии штрафной поразил дальний угол.

Гости долго не могли отыграться, но на 74-й минуте все же смогли уйти от поражения. Аллахьяр Сайядманеш выиграл борьбу у двух защитников львовского клуба и поразил ворота Юрия Панькива.

Отметим, что для команды Виктора Скрипника это был последний поединок перед стартом в Лиге конференций. Соперниками луганского клуба в третьем по рангу еврокубке будут "Рома" (Италия), ЦСКА София (Болгария) и "Буде-Глимт" (Норвегия). Первый матч группового этапа луганчане проведут в четверг, 16 сентября, на выезде против "Буде-Глимт".

"Заря" (11 очков) поднялась на шестое место в УПЛ. "Рух" (8 баллов) - на восьмой позиции.

В следующем туре УПЛ луганчане 19 сентября сыграют с "Черноморцем", а "Рух" 17 сентября сойдется с "Десной".

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