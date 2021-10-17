Чуть не вызвал драку: игрок "Лацио" поиздевался над бывшим одноклубником после скандального матча

Чуть не вызвал драку: игрок "Лацио" поиздевался над бывшим одноклубником после скандального матча

Инцидент произошел, когда рефери уже дал финальный свисток.

Резонансным эпизодом завершился центральный поединок 8-го тура итальянской Серии А между римским "Лацио" и миланским "Интером". Защитник "орлов" Луис Фелипе отличился поступком, который не на шутку разозлил команду соперников.

Победу в матче одержали римляне - 3:1. Подопечные Маурицио Сарре пропустили первыми, но затем трижды поразили ворота "нерадзурри". После финального свистка Фелипе решил отпраздновать волевую победу и запрыгнул на спину полузащитнику "Интера" Хоакину Корреа.

Joaquin Correa left Lazio and joined Inter Milan in the summer.



Inter lost 3-1 to Lazio earlier today and this happend after the game.



Elite shithousery. pic.twitter.com/kZW8lfC0Fc — Football Shithousery (@FootyRustling) October 16, 2021

Это вызвало бурную реакцию у аргентинца и его миланских одноклубников. Они сразу начали выяснять отношения с Фелипе. Страсти закипели настолько, что на поле едва не дошло до рукоприкладства.

FT:



Lazio 3-1 Inter



Luiz Felipe got after match red card for teasing his friend and former teammate Joaquin Correa. #LazioInter #SerieA pic.twitter.com/d2fKEIhye5 — Molatsportgist (@chubbyMO_) October 16, 2021

Отметим, что Корреа три года играл за "Лацио", но с начала этого сезона на правах аренды выступает за "Интер". После перехода в стан "нерадзурри" он заявил, что с детства мечтал играть за "черно-синих". Возможно, именно поэтому Фелипе хотел потроллить бывшего одноклубника после победы. Хотя сам бразилец утверждает, что просто пошутил.

Однако арбитр встречи был неумолим. За свою выходку Фелипе получил красную карточку и пропустит следующий поединок Серии А.

Это не единственный скандал, который случился в поединке между "Лацио" и "Интером". На 81-й минуте римляне забили второй гол в тот момент, когда футболист соперников продолжал длительное время лежать на газоне после столкновения. Игроки "Интера" эмоционально возмутились, что "орлы" пренебрегли правилом фэйр-плей и провели быструю голевую атаку.

Видеообзор матча

"Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. Команда Симоне Индзаги с 17 баллами занимает третье место в турнирной таблице. "Лацио" (14 очков) поднялся на пятую строчку.

В следующем туре внутреннего первенства "нерадзурри" 24 октября примут "Ювентус", а римляне в тот же день на выезде померятся силами с "Вероной".

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