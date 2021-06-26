"Чувственно сексуальная": звездная украинская легкоатлетка сверкнула идеальными формами в купальнике

Спортсменка находит время для релакса во время тренировок.

Прыгунья в длину Марина-Бех Романчук, которая была признана лучшей спортсменкой Украины 2020 года, засветила идеальное тело в купальнике.

25-летняя легкоатлетка опубликовала в Instagram кадр, на котором она плыла на сапборде в купальнике. На фото проглядывалась шикарная фигура спортсменки.

instagram.com/marynabekh

"Чувственно сексуальная", - прокомментировал пост один из поклонников украинки.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук блеснула шикарной фигурой в купальнике.

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