"Чувственно сексуальная": звездная украинская легкоатлетка сверкнула идеальными формами в купальнике

Спортсменка находит время для релакса во время тренировок.
Прыгунья в длину Марина-Бех Романчук, которая была признана лучшей спортсменкой Украины 2020 года, засветила идеальное тело в купальнике.
25-летняя легкоатлетка опубликовала в Instagram кадр, на котором она плыла на сапборде в купальнике. На фото проглядывалась шикарная фигура спортсменки.
"Чувственно сексуальная", - прокомментировал пост один из поклонников украинки.
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
- Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук блеснула шикарной фигурой в купальнике.