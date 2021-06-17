"Чувство гордости переполняет": Ярмоленко - о первой победе сборной Украины на Евро-2020

Лидер "сине-желтых" высказался по итогам сверхтяжелого поединка с Северной Македонией.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

"Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, трудный соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше", - сказал Ярмоленко в эфире телеканалов "Футбол".

Также Андрей поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать национальную сборную в Бухаресте. Он отметил, что эта победа именно для украинских фанатов.

"Спасибо болельщикам, которые приехали, поддерживали нас на протяжении всего матча. Чувствовали эту поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики поддерживают нас. Эта победа для них", - заявил лидер "сине-желтых".

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Кроме того, он прокомментировал ход матча, который выдался по-настоящему нервным для украинской команды.

"Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На Чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил.

Считаю, Караваев - молодец. Сделал хороший пас, после которого оставалось только забить. Слава богу, что смог это сделать. Сейчас только положительные эмоции. Очень рад, что нам удалось взять три очка", - сказал Ярмоленко после победного матча.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

(3 балла и матч в запасе) лидирует, (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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