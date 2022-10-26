"Чувствовали гордость за то, что представляем Украину": тренер "Шахтера" - о ничьей с "Селтиком" и евровесне

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика".

Игра на "Селтик Парк" завершилась со счетом 1:1 . Этот результат гарантировал "оранжево-черным" еврокубковую весну - "Шахтер" как минимум завоевал путевку в 1/16 финала Лиги Европы, но перед заключительным туром также сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

"Все понравилось. Когда результат такой, как следует, когда ничья по вкусу, как победа, то это очень положительные эмоции для меня лично как тренера и для всей команды. Мы действительно ждали тяжелой игры, и все европейские команды знают, что играть здесь, на "Селтик Парк", перед 57 тысячами человек - это нелегко и для более опытных команд, однако мы настолько отважны, настолько храбры, что думаем не столько о последствиях, сколько о своих перформансах, о своей игре, когда команда показывает, что в течение матча может изменить темп и ритм, стать протагонистом, терпеть, контратаковать и показать характер. Тот характер, который показывает украинский народ, который борется за нашу свободу, за всех нас. В том числе за спортсменов, тех, кто играет и представляет Украину на самой большой сцене - Лиге чемпионов. Этот результат очень важен для нас.Мы воспринимаем это как большой успех. Ведь три месяца назад никто не верил в нас, однако мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, что мы создали. Эти ребята - герои, действительно герои.

Это большая ответственность, и мы ощущали эту поддержку украинцев. Мы были сфокусированы и абсолютно мотивированы на игру. Мы знаем, что украинские солдаты сражаются и, к сожалению, гибнут каждый день. Постоянно помним об этом и пытаемся перенести их храбрость на футбольное поле. Сложно обрисовать эти эмоции. Идет война. И, как вам известно, я хорват по национальности, однако знаю украинцев уже 20 лет и прекрасно понимаю всю ситуацию. Однако важно также понимать ментальность происходящего. Поэтому мы чувствовали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы сражались до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация - она тяжелая. Но мы должны бороться дальше", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Также коуч "Шахтера" прокомментировал будущий матч заключительного 6-го тура группового этапа против "РБ Лейпцига", где на кону будет стоять путевка в плей-офф Лиги чемпионов.

"Лейпциг" прошел через смену тренера: Марко Розе сменил и схему, и стиль игры. Мы должны понимать, что это сейчас команда, которая соответствует второму бюджету в Бундеслиге после "Баварии", я думаю. Так что они находятся на достаточно высоком уровне и точно являются фаворитами в нашем противостоянии. Однако хочу сказать, что мы тоже набрали обороты, чувствуем себя прекрасно, показываем это в каждом матче и, по меньшей мере, можем успешно противостоять сопернику.

У нас есть возможность победить. Как выйдет, не знаю. Но будет битва. Я счастлив, что мы уже приобрели статус участника еврокубков весной. Это большой успех. Однако у каждого из нас есть мечта, которую никто не может забрать, - преодолеть группу и идти все дальше и дальше. Соперник знает, как мы играем тактически, но не знает, что в наших душах и сердцах. И то, за кого мы играем, - это очень важно. Это наша сила", - сказал Йовичевич.

Видеообзор матча Селтик - Шахтер

"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов: турнирное положение

После матчей 5 тура "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует с 10 пунктами "Реал", который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ . На второй позиции - "РБ Лейпциг" (9). "Селтик" - последний (2).

. На второй позиции - "РБ Лейпциг" (9). "Селтик" - последний (2). За тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов "горняки" гарантировали себе третье место и попадание в 1/16 финала Лиги Европы. А вот для выхода в плей-офф ЛЧ команде Игоря Йовичевича в заключительном матче необходимо победить "РБ Лейпциг".

Матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоятся 2 ноября: "Реал" - "Селтик", "Шахтер" - РБ "Лейпциг".

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