"Чувствуем давление, но это часть футбола": Яремчук озвучил цель сборной Украины на матч с Албанией

Роман отметил, что команда будет сфокусирована на том, чтобы одержать победу.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вместе с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым принял участие в пресс-конференции накануне матча последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании.

Ответы 28-летнего форварда национальной команды на вопросы журналистов приводит официальный сайт УАФ.

Отметим, что на пресс-конференции сборной Украины перед матчем с Албанией произошел конфуз из-за русского языка.

– Как вы оцениваете сборную Албании? Наверное, мы будем играть против нее первым номером. Как нам проходить ее оборону, что не слишком удавалось в первом матче?

– Мы играем на выезде, такие матчи всегда отличаются от домашних. Албания – достаточно мощная команда. У нее хороший нападающий, хорошая линия обороны, чувствуется дисциплина в защите. У нас также хватает квалифицированных футболистов, способных решить судьбу поединка. Будем фокусироваться на том, что нам нужна победа. Будем надеяться, что будут голевые моменты для того, чтобы их реализовать. Чтобы на нас это повлияло хорошо в психологическом плане, и каждый футболист немного снял с себя стресс, почувствовал уверенность и показывал свою лучшую игру.

– Насколько удалось восстановиться после матча в Батуми на тяжелом поле?

– Поле было для всех одинаковым. Не вижу с этим никаких проблем. Поле выдержало плохую погоду. Мы все – профессиональные футболисты, должны как можно быстрее восстанавливаться после матчей.

– В последних поединках у сборной Украины были заметны проблемы в атаке, в частности, вы не забили ни одного гола в Лиге наций. У вас есть хорошие футболисты в атаке, но нет голов.

– Иногда бывают такие игры, когда мы не забиваем, не создаем моментов. Но это не значит, что у нас что-то не так с атакой. Особенно сейчас, когда все игроки соперников знают, что у нас хорошая команда. Когда та самая Албания почти весь матч проводит возле собственной штрафной, трудно найти возможность забить. Но я уверен, что наша команда имеет отличный потенциал, чтобы забивать голы и добывать результат. Конечно, мы хотим показать свой лучший футбол, но такое случается.

- Ощущаете ли вы давление, ведь сборная Украины рискует вылететь из дивизиона B? Также на этом стадионе у Албании всегда отличная поддержка. Как вы психологически готовитесь к игре?

– Конечно, мы чувствуем давление, но это часть футбола. Каждая игра напряженная, особенно когда ты играешь за большие клубы, каждый раз борешься за три очка. Наши футболисты выступают в топ-чемпионатах, проводят матчи выходных на лучших стадионах Европы. Не думаю, что это будет для нас проблемой. Конечно, завтра атмосфера на трибунах может оказать свое влияние, но, надеюсь, мы будем сфокусированы на игре.

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Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе "Air Albania" в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Албания – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в своей группе Лиги B, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций перед последним туром / Фото: flashscore.ua

В то же время "сине-желтые" продолжают претендовать на вторую позицию попадания в плей-офф за право повыситься в классе. Для этого Украине необходимо победить Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Албании Сильвиньо оценил турнирную ситуацию перед решающим матчем Лиги наций против Украины.

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