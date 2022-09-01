"Чувствую отвращение к этим людям": непобедимый украинец считает, что спортсменам стран-агрессоров нет места в нормальном обществе

Украинский чемпион WBC Asia и WBO Asia Pacific Владислав Сиренко высказался о спортсменах из России и Беларуси, которые продолжают молчать и поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.

Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко считает, что спортсмены стран-агрессоров, которые поддерживают войну в Украине или молчат, не имеют права участвовать ни в каких соревнованиях.

Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Я считаю, что спортсмены из России и Беларуси, которые поддерживают войну в Украине, или даже не поддерживают, а просто не высказываются против, не должны допускаться ни к каким соревнованиям. Потому что они не из этой лиги и даже не из этого мира, в их совсем другие ценности и им нет места в нормальном обществе. Это мое личное мнение", — сказал Владислав.

Он заявил, что его возмущает допуск некоторых россиян к соревнованиям в профессиональном боксе. В то же время он понимает, почему Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев могут выходить на ринг.

"Но одновременно понимаю, что, в принципе, очень сложно что-то сделать. Ведь профибокс – это больше коммерческая история. Когда на кону стоят огромные деньги, то не многих интересуют какие-то другие моменты, в частности политические. Это не оправдание, а мое размышление, почему Что касается ситуации с Биволом, то, думаю, что много контрактов по его бою с Саулем Альваресом было подписано задолго до того, как все началось в Украине, и было невероятно сложно открутить всю эту историю назад, а Бетербиев хотя и из России, но я так понимаю, что имеет вид на жительство или даже гражданство в Канаде. И благодаря этому его допускают к международным соревнованиям", — объяснил боксер.

Сиренко добавил, что с начала полномасштабного вторжения он пытался достучаться до своих знакомых в России, однако со временем понял, что в этом нет никакого смысла.

"Все, с кем у меня было какое-то плотное общение, меня разочаровали своим подходом, своим мышлением. Абсолютно все. Я чувствую уже определенное отвращение к этим людям, которые поддерживают насилие каким-то образом. Попытка достучаться до них не имеет никакого смысла. Что можно объяснить людям, которые физически не могут ничего понять. Это наверняка какая-то недоразвитость", – сказал он.

Напомним, что Сиренко общался с российским боксером Александром Поветкиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте также:

"К украинскому народу отношусь уважительно и по-своему люблю": экс-футболист "Зенита" отметился позорным и в то же время циничным заявлением

Погналась за "кровавыми" деньгами: ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022

"Не только крутой футболист, но и великий человек": Малиновский приобрел для украинских защитников военный грузовик в Италии (фото)