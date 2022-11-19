"Чувствую себя катарцем, геем, рабочим-мигрантом": президент ФИФА вступился за организаторов ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на критику в адрес организаторов чемпионата мира-2022 в Катаре, связанную с несоблюдением прав человека в этой стране и разного рода дискриминацией.

За день до старта Мундиаля глава ФИФА дал пресс-конференцию в Дохе, во время которой отметился довольно неоднозначными высказываниями.

В частности, Инфантино призвал "не поучать Катар морали" и заявил, что "европейцы должны три тысячи лет извиняться за то, что раньше делали по всему миру".

"Сегодня я чувствую себя катарцем. Чувствую себя арабом. Чувствую себя африканцем. Чувствую себя геем. Чувствую себя человеком с инвалидностью. Чувствую себя рабочим-мигрантом. Конечно, я не катарец, не африканец, не гей и не имею инвалидности. Но я так чувствую себя, ведь знаю, как это – быть дискриминированным.

Когда я был ребенком, надо мной издевались – у меня были рыжие волосы и веснушки. К тому же я был итальянцем, так что можете себе представить. И что вы тогда делаете? Пытаетесь общаться с людьми, заводить друзей. Не начинаете винить, оскорблять – вы взаимодействуете. И именно это мы должны делать.

Европейцы давали нам много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться последующие 3 тысячи лет, прежде чем учить людей морали.

Кого на самом деле волнуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для людей с инвалидностью на этом чемпионате мира. На этой пресс-конференции собрались 400 журналистов, а то событие освещали только 4 журналиста. В мире один миллиард людей с инвалидностью. Всем плевать. Четыре журналиста.

Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду", – приводит слова Инфантино The Guardian.

Ранее футбольное сообщество возмутилось тем, что ЧМ-2022 будет принимать страна, в которой ограничивают права человека. Более того, СМИ сообщали, что во время строительства инфраструктуры в Катаре погибли несколько тысяч рабочих-мигрантов из-за ненадлежащих условий труда.

Напомним, накануне Инфантино цинично призвал прекратить войну в Украине на время ЧМ-2022, в то же время никак не осудив действия России и даже побоялся назвать РФ страной-агрессором.

Мундиаль в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября, В матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

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