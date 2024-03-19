"Циничная попытка политизировать спорт": МОК решительно осудил проведение "Игр дружбы" в России

В организации призвали спортсменов и правительства не участвовать в соревнованиях, организованных страной-агрессором.

Международный олимпийский комитет (МОК) жестко осудил проведение так называемых "Игр дружбы" в России.

МОК опубликовал заявление на своем официальном сайте, в котором призвал страны не участвовать в соревнованиях, которые государство-агрессор организовывает на фоне отстранения от международного спорта из-за полномасштабной войны против Украины.

В международной организации российские "Игры дружбы" назвали "циничной попыткой политизировать спорт", а также обвинили правительство РФ в "полном неуважении к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований".

Отмечается, что первые летние "Игры дружбы" россияне планируют провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а зимние "Игры дружбы" – в 2026 году в Сочи.

"Российское правительство начало очень интенсивное дипломатическое наступление, привлекая правительственные делегации и послов, а также министерские и другие правительственные органы, обратившись к правительствам всего мира. Чтобы сделать свою сугубо политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в целевых странах. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН.

Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийцев мира, против использования спортсменов для политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что их правительства будут заставлять спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, таким образом, будучи использоваными как часть политической пропагандистской кампании.

Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то же правительство, которое было причастно к системной допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а позже и к манипулированию антидопинговыми данными.

Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в том числе созданию полностью политизированных спортивных мероприятий российским правительством. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, цель которых – полностью политизировать международный спорт", – говорится в сообщении МОК.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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