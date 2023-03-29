Цинично пожаловались на "дискриминацию": в России устроили истерику из-за антивоенных требований МОК

В РФ отреагировали на скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международную арену.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Однако даже такие уступки вызвали недовольство в России. Так, министр спорта страны-террориста Олег Матицын заявил, что решение МОК является "дискриминационным" и "антигуманным".

"Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение относительно командных видов спорта откровенно дискриминационное. Нашим спортсменам предлагают войти в открытую дверь, в то же время создавая дополнительные препятствия.

Россия всегда была за "спорт вне политики". Призываем все международные федерации соблюдать этот принцип, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт.

Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать подлинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права", – цинично заявил Матицин.

Решение о смягчении санкций против российского спорта МОК принял по итогам заседания Исполкома организации в швейцарской Лозанне. В то же время президент организации Томас Бах сообщил, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов пока не рассматривался.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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Глава МОК сделал циничное заявление об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024