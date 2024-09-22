Цинизм не имеет границ: предатель Тимощук передал футболку на аукцион для помощи Курской области

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, которого официально вычеркнули из истории украинского футбола, продолжает помогать российским оккупантам.

В этот раз 45-летний предатель Украины передал футболку питерского "Зенита" со своим автографом на аукцион, средства с которого пойдут на помощь Курской области, где сейчас проходит операция ВСУ.

Соответствующее фото Тимощука с футболкой опубликовали СМИ государства-агрессора. Сообщается, что лот был выкуплен за 700 тысяч рублей (около 312 тысяч гривен).

Анатолий Тимощук

Напомним, 11 марта 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение наказать Тимощука, который после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил работать в тренерском штабе питерского "Зенита" и никак не осудил действия государства-террориста.

Анатолия лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Ему запретили въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины – 144 поединка в сине-желтой футболке.

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