Coca-Cola потеряла огромные деньги из-за поступка Роналду на пресс-конференции: названа сумма

Акции компании-производителя газированных напитков существенно обвалились.

Жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Венгрии, когда он демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду, имел серьезные последствия для производителя напитка.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, поступок звездного португальца привел к потере компанией Coca-Cola около 4 миллиардов долларов.

Уже через несколько часов после необычного инцидента акции компании на фондовом рынке обвалились с 56,18 доллара до 55,24 доллара. Общая стоимость компании упала почти на четыре миллиарда долларов - с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов.

ВИДЕО ИНЦИДЕНТА НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

Отметим, Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi". Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом.

Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет "Coca-Cola" и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.

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Интересно, что в молодости Роналду не был таким разборчивыми и с удовольствием употреблял газированную воду. Отучил португальца от этого легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.

"Однажды Криштиану пришел на командный завтрак "Манчестер Юнайтед" с бутылкой Coca-Cola. Гиггз прижал его к стене и сказал: "Никогда больше не пей эту гадость", - рассказал бывший футболист Ян Оге Фьyoртофт.

"Coca-Cola" является официальный спонсором Евро-2020, поэтому за эти действия в адрес Роналду могут применить определенные санкции.

Матч Венгрия - Португалия завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

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