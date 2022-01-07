COVID-19 не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи", "Милан" поближе подобрался к лидеру Серии А

COVID-19 не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи", "Милан" поближе подобрался к лидеру Серии А

Состоялись два поединка чемпионата Италии по футболу.

В четверг, 6 декабря, в рамках 20-го тура Серии А "Наполи" расписал на выезде ничью с "Ювентусом" – 1:1.

В Турине из-за вспышки коронавируса гости появились без Спаллетти и почти без запасных – из семи игроков на скамье пятеро были из молодежки (из них два вратаря).

Но это не помешало неапольцам забить первыми. На 23-й минуте Дрис Мертенс получил мяч в штрафной и мощно пробил низом.

Хозяева ответили во втором тайме. Федерико Кьеза подхватил мяч на линии чужой штрафной и пробил — после рикошета игровой снаряд нырнул в угол.

До конца матча команды больше не забивали. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

В другом матче игрового дня "Милан" на своем поле победил "Рому" со счетом 3:1.

В первом тайме миланский клуб забил дважды. Голы на счету Оливье Жиру и Жуниора Мессиас. Под занавес 45-минут Роме удалось отыграть один мяч.

Во второй половине встречи "россонери" забили еще один гол, а Рома отметилась лишь двумя изъятиями.

После 20 туров "Ювентус" идет на 5 месте с 35 баллами, а "Наполи" занимает 3 строчку, набрав 40 очков.

"Милан" набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от "Интера" на один балл, но "нерадзурри" имеют игру в запасе. У "Ромы" 32 очка и седьмая строчка.

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