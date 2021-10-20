ЦСКА София — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

ЦСКА София — Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганчане будут пытаться взять первые очки в квартете.

В четверг, 21 октября , луганская "Заря" на выезде проведет поединок 3-го тура групповой стадии Лиги конференций против болгарского ЦСКА (София).

Поединок состоится на стадионе "Болгарской Армии". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА — Заря

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА — Заря

Так, фаворитом этого противостояния является болгарский коллектив. На победу ЦСКА принимаются ставки в размере 2,22. Ничья оценивается в 3,24. Победа луганчан, в свою очередь, равна 3,36.

В 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимт", а затем крупно уступила в Запорожье римской "Роме" ( 0:3 ). Что касается ЦСКА Софии, то они начали выступления в группе с разгромного поражения от "Ромы" в гостях (1:5), а во 2-м — расписали в родных стенах безголевую ничью с "Буде-Глимт" (0:0).

норвежскому "Буде-Глимт", а затем крупно уступила в Запорожье римской "Роме" ( ). Что касается ЦСКА Софии, то они начали выступления в группе с разгромного поражения от "Ромы" в гостях (1:5), а во 2-м — расписали в родных стенах безголевую ничью с "Буде-Глимт" (0:0). Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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