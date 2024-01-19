Цуренко без шансов проиграла второй ракетке мира из Беларуси и покинула Australian Open

Леся Цуренко не смогла взять ни одного гейма в матче против Арины Соболенко.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала Australian Open-2024.
В матче третьего круга 34-летняя украинка разгромно уступила белоруске Арине Соболенко (№2 WTA), которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Поединок между Цуренко и Соболенко длился 55 минут. К сожалению, Лесе не удалось выиграть ни одного гейма – 0:6, 0:6.
Добавим, что это была третья личная встреча теннисисток. До этого украинка и белоруска одержали по одной победе.
Отметим, что Соболенко – действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Цуренко во второй раз в карьере сыграла в третьем круге Australian Open. Ранее Леся добиралась до этой стадии австралийского мэйджора только однажды, когда в 2013 году уступила Каролин Возняцки из Дании.
Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Украину на турнире продолжают представлять три теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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