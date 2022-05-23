Цуренко без шансов вылетела от первой ракетки мира на старте Roland Garros

Цуренко без шансов вылетела от первой ракетки мира на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд основной сетки Roland Garros-2022.

32-летняя Цуренко, впервые за три года пробившаяся в основу Roland Garros, уже в первом круге уступила лидеру мирового рейтинга Иге Свентек.

20-летняя польская теннисистка за час разобралась с опытной украинкой, отдав ей всего два гейма. В итоге 2:6, 0:6 не в пользу Цуренко.

В следующем круге Свентек сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и американкой Алисон Риск, который также состоится 23 мая.

Добавим, что Цуренко - единственная представительница Украины, которая смогла преодолеть квалификацию на Roland Garros. С основной сетки свои выступления на турнире Большого шлема начнут три других украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

А вот Элина Свитолина впервые за 11 лет пропустит Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Главная звезда украинского тенниса и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.

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