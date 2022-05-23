Цуренко без шансов вылетела от первой ракетки мира на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд основной сетки Roland Garros-2022.
32-летняя Цуренко, впервые за три года пробившаяся в основу Roland Garros, уже в первом круге уступила лидеру мирового рейтинга Иге Свентек.
20-летняя польская теннисистка за час разобралась с опытной украинкой, отдав ей всего два гейма. В итоге 2:6, 0:6 не в пользу Цуренко.
В следующем круге Свентек сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и американкой Алисон Риск, который также состоится 23 мая.
Добавим, что Цуренко - единственная представительница Украины, которая смогла преодолеть квалификацию на Roland Garros. С основной сетки свои выступления на турнире Большого шлема начнут три других украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
А вот Элина Свитолина впервые за 11 лет пропустит Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Главная звезда украинского тенниса и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.
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