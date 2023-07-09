Цуренко проиграла четвертой ракетке мира и не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon-2023

Лесе не удалось обновить собственный рекорд на травяном мэйджоре.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть стадию 1/8 финала Wimbledon 2023 года.

34-летняя украинка (№60 WTA) уступила в борьбе за путевку в четвертьфинал американке Джессике Пегуле (№4 WTA).

Матч длился один час и 13 минут. Встреча завершилась поражением нашей соотечественницы со счетом 1:6, 3:6.

Отметим, что Леся впервые в карьере играла в 1/8 финала Wimbledon. До этого ее лучшим результатом на травяном мэйджоре был вылет в третьем круге (2017, 2022).

В 1/16 финала Цуренко на безумном тай-брейке победила румынку Ану Богдан. Поединок длился 3 часа 40 минут – это второй самый длинный матч в истории женского Wimbledon. Также Цуренко и Богдан провели самый длинный тай-брейк в истории турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде – 37 минут.

Таким образом, в одиночной сетке Wimbledon-2023 нашу страну остается представлять только Элина Свитолина. В воскресенье, 9 июля, она сразится за выход в четвертьфинал против белоруски Виктории Азаренко.

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