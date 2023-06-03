Цуренко сенсационно разбила чемпионку US Open-2019 и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Далее Лесю ждет поединок против первой ракетки мира.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) пробилась в четвертый раунд основной сетки Roland Garros-2023.

В матче третьего круга 34-летняя украинка разгромила Бьянку Андрееску (№42 WTA) из Канады, которая является победительницей US Open-2019.

Матч длился один час и 3 минуты. В обоих сетах Леся одержала убедительную победу – 6:1, 6:1.

Следующей соперницей Цуренко станет первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Поединок состоится в понедельник, 5 июня.

Преодолев 1/16 финала, Цуренко повторила личный рекорд на Roland Garros. Ранее она добиралась до четвертого круга этого турнира только однажды – в 2018 году.

Более того, впервые в истории в 1/8 финала французского мейджора сыграют сразу две украинки. Ранее третий раунд Roland Garros-2023 прошла Элина Свитолина, которая в волевом стиле победила россиянку Анну Блинкову.

За выход в четвертьфинал Свитолина сразится с еще одной теннисисткой из государства-террориста Дарьей Касаткиной. Этот матч состоится в воскресенье, 4 июня.

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