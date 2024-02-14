Цуренко снялась с турнира в Дохе перед матчем против экс-первой ракетки мира – известна причина

Леся Цуренко из-за травмы не вышла на поединок 1/8 финала с Наоми Осакой.

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) с японкой Наоми Осакой.

34-летняя украинка должна была сыграть против первой ракетки мира в 1/8 финала, однако отказалась выходить на этот поединок.

Как сообщает Ukrainian Tennis, причиной снятия Цуренко с соревнований стала травма локтя.

Таким образом, Осака без борьбы прошла в четвертьфинал, где сыграет против чешки Каролины Плишковой.

Добавим, что ранее Леся на турнире в Дохе обыграла Зейнеп Сьонмез из Турции и шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Цуренко оставалась единственной украинкой на турнире WTA 1000 в Дохе. Ранее Марта Костюк из-за болезни снялась с матча второго круга против "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой, а Ангелина Калинина в двух сетах проиграла восьмой сеяной латвийке Елене Остапенко.

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