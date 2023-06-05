Цуренко снялась во время матча с первой ракеткой мира в 1/8 финала Roland Garros

Украинка вынуждена была досрочно завершить поединок в первом сете.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) не смогла доиграть матч 1/8 финала Roland Garros-2023 против первой ракетки мира Иги Швентек из Польши.

Матч длился всего 29 минут. Цуренко снялась с поединка при счете 5:1 в пользу соперницы.

В первом сете при счете 4:1 в пользу польской теннисистки Леся взяла медицинский тайм-аут. Врачи измеряли давление 34-летней украинке, пытаясь выяснить причину ее плохого самочувствия.

Цуренко продолжила встречу и проиграла следующий гейм "всухую", после чего приняла решение сняться с поединка.

Добавим, что раньше теннисистки играли между собой дважды, оба матча украинка проиграла.

В 1/4 финала французского мейджора Швентек встретится с американкой Кори Гауфф, которая является 6-м номером рейтинга WTA.

Стоит отметить, что Цуренко в этом году повторила личный рекорд на Roland Garros. Ранее она добиралась до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции только однажды – в 2018 году.

Таким образом, Украину в одиночном разряде Roland Garros-2023 остается представлять только Элина Свитолина, которая выбила в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину, а перед этим в 1/16 финала в волевом стиле победила еще одну теннисистку из государства-террориста Анну Блинкову.

В четвертьфинале Свитолина сразится с белоруской Ариной Соболенко, которая во время текущего турнира отказалась осудить войну в Украине. Поединок состоится во вторник, 6 июня.

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