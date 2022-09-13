Цуренко стартовала с победы на турнире WTA в Портороже и отомстит россиянке за поражение Костюк

Украинка Леся Цуренко продолжает выступления на турнире WTA 250 в словенском Портороже.

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила в первом круге турнира серии WTA 250 в словенском Портороже.

Цуренко в трех сетах одолела представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (№96 WTA).

Теннисистки провели на корте около трех часов. За это время украинка допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

В следующем круге Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая на старте турнира победила другую украинку Марту Костюк.

Напомним, что Цуренко занимает 92 место в обновленном рейтинге WTA.

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