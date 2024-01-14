Цуренко волевой победой стартовала в основной сетке Australian Open-2024, Снигур вылетела

Состоялись первые матчи основы Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием украинок.

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно начала выступления в основной сетке первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024. В первом круге соревнований она в волевом стиле обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

Напряженный поединок длился 2 часа 40 минут. Цуренко проиграла первый сет со счетом 3:6, но сумела изменить ход матча и выиграть две следующие партии – 7:5, 6:3.

Еще одна украинка Дарья Снигур не смогла преодолеть стартовый раунд основной сетки. 21-летняя уроженка Киева уступила американке Алисии Паркс.

Встреча между Снигур и Парксом длилась 1 час 48 минут. Дарья уверенно победила в первом сете – 6:2, но затем проиграла во второй и третьей партиях – 2:6, 4:6.

Отметим, что Снигур пробилась в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию. Она в первый раз в карьере сыграла в основе Australian Open.

Следующая соперница Цуренко определится 15 января. Тогда же свои матчи первого круга основной сетки Australian Open-2024 сыграют еще пять украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

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