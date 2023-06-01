Цуренко вслед за Свитолиной пробилась в третий круг Roland Garros-2023

Соперница украинки снялась с матча во втором сете.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) вышла в третий раунд основной сетки Roland Garros-2023.

В поединке второго круга 34-летняя украинка обыграла американку Лорен Дэвис (№52 WTA).

Первый сет Леся выиграла со счетом 6:3. Отметим, что при счете 4:3 в пользу Цуренко представительница США взяла медицинский тайм-аут, после чего не смогла больше выиграть ни одного гейма.

Вторая партия началась с выигранного гейма Леси, после чего Дэвис отказалась продолжать встречу.

В следующем раунде французского мейджора Цуренко сыграет против победительницы пары Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Наварро (США).

Таким образом, в третьем круге Открытого чемпионата Франции нашу страну будут представлять Цуренко и Элина Свитолина, которая ранее совершила мощный камбэк в матче второго раунда с австралийкой Сторм Сандерс.

Следующей соперницей Элины станет россиянка Анна Блинкова, которую украинка недавно победила в финале турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

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