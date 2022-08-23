"Цвета независимости": Свитолина, Пятов, Рыжикова и другие спортсмены поздравили украинцев с Днем Флага (фото)

23 августа Украина отмечает День Флага. ТСН Проспорт собрал поздравления украинских спортсменов с праздником.

Во вторник, 23 августа, вся Украина празднует День Флага.

К поздравлениям присоединились и те, благодаря которым на международных аренах играет гимн нашей страны и поднимается сине-желтое знамя.

Элина Свитолина

"Цвета, которые сегодня знает весь мир! Цвета смелости. Цвета несгибаемости. Цвета борьбы. Цвета независимости. Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины", — написала первая ракетка Украины.

Дарья Белодид

instagram.com/dariabilodid7/

Андрей Пятов

instagram.com/piat30/

"Самый родной, самый любимый", — отметил футболист.

Георгий Бущан

Голкипер опубликовал собственное фото с сине-желтым флагом.

instagram.com/georgiybuschan/

Виктор Цыганков

instagram.com/viktortsygankov/

"С днем государственного флага! Слава Украине", – написал он.

Анна Рыжикова

instagram.com/anna_ryzhykova/

"Цвета свободы", — написала легкоатлетка.

Роман Яремчук

instagram.com/r.yaremchuk/

Елизавета Яхно

instagram.com/yakhnoliza/

"С днем флага, Украина!", – пишет синхронистка.

Сергей Сидорчук

instagram.com/sydorchuksergii/

"С праздником" – лаконично написал футболист.

Читайте также:

Лучший результат за 18 лет: Украина заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ-2022 по водным видам спорта

Украина в еврокубках-2022/23: кто будет играть в Лиге чемпионов и других турнирах, календарь матчей

Сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета