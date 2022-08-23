"Цвета независимости": Свитолина, Пятов, Рыжикова и другие спортсмены поздравили украинцев с Днем Флага (фото)

23 августа Украина отмечает День Флага. ТСН Проспорт собрал поздравления украинских спортсменов с праздником.
Во вторник, 23 августа, вся Украина празднует День Флага.
К поздравлениям присоединились и те, благодаря которым на международных аренах играет гимн нашей страны и поднимается сине-желтое знамя.
Элина Свитолина
"Цвета, которые сегодня знает весь мир! Цвета смелости. Цвета несгибаемости. Цвета борьбы. Цвета независимости. Поздравляю всех украинцев с Днем Государственного флага Украины", — написала первая ракетка Украины.
Дарья Белодид
Андрей Пятов
"Самый родной, самый любимый", — отметил футболист.
Георгий Бущан
Голкипер опубликовал собственное фото с сине-желтым флагом.
Виктор Цыганков
"С днем государственного флага! Слава Украине", – написал он.
Анна Рыжикова
"Цвета свободы", — написала легкоатлетка.
Роман Яремчук
Елизавета Яхно
"С днем флага, Украина!", – пишет синхронистка.
Сергей Сидорчук
"С праздником" – лаконично написал футболист.
Читайте также:
Лучший результат за 18 лет: Украина заняла третье место в медальном зачете на ЧЕ-2022 по водным видам спорта
Украина в еврокубках-2022/23: кто будет играть в Лиге чемпионов и других турнирах, календарь матчей
Сборная Украины завоевала 14 медалей юношеского ЧЕ-2022 по боксу и попала в топ-3 медального зачета