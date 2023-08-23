"Цвета свободных и несгибаемых": как украинские спортсмены поздравляют с Днем Флага

Каждый год 23 августа Украина празднует День Государственного Флага.

Украинские спортсмены также не обошли вниманием этот особенный день и в соцсетях поздравили соотечественников с праздником.

Они опубликовали фотографии с сине-желтым флагом, неизменно поднимающимся в честь их побед. Также звезды спорта поблагодарили наших военных, которые мужественно защищают Украину от российских оккупантов.

Сергей Стаховский (теннис)

"Цвета свободных и несгибаемых. Цвета храбрых и отважных. Цвета неравнодушных и преданных. Честь и уважение всем убитым и замученным украинцам, которые даже в самый страшный момент в своей жизни не предали свой флаг. Отомстим за каждого", – написал теннисист, который сейчас воюет в лавах ВСУ.

Владимир Кличко (бокс)

"Сегодня украинский День Флага. Украинский флаг символизирует не только желтый и синий, но и свободу и жизнь, демократию и разнообразие. За сопротивление и свободу. За свободный мир и мирное будущее", – написал бывший чемпион мира по боксу.

Роман Зозуля (футбол)

"С автографами лучших. Бесценный. Этот флаг со мной с 2015-го и до следующих многих поколений Зозуль. Горд его поднимать. Спасибо воинам за то, что имею такую возможность! С Днем Государственного Флага!", – написал футболист.

Ярослав Амосов (ММА)

С днем рождения, Украина. С Днем Государственного Флага!", – написал чемпион Bellator в полусреднем весе.

Денис Беринчик (бокс)

"С Днем Флага Украины! Украинцы, уважаемые, сил и воодушевления", – написал боксер.

Тарас Шелестюк (бокс)

"С Днем Государственного Флага, Украина", – написал боксер.

Ольга Харлан (фехтование)

"С Днем Государственного Флага", – написала саблистка.

Дарья Белодид (дзюдо)

"С Днем Государственного Флага", – написала дзюдоистка.

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