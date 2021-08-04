Цветы для героини Токио-2020: как в Украине встретили многократную олимпийскую призерку Елену Костевич

Титулованной спортсменке устроили теплый прием в аэропорту.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Елена Костевич вернулась в Украину.

Об этом сообщается в ТСН.Ранок. Спортсменка прилетела в полночь. Несмотря на поздний час, в аэропорту ее встречали родные, друзья, поклонники и целая делегация из родного для Костевич Чернигова. Они поздравили медалистку Олимпиады-2020 цветами и крепкими объятиями.

В Токио 36-летняя Костевич в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также она соревновалась в еще двух дисциплинах.

Кроме "бронзы" в миксте с 10 м, она остановилась в шаге от медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 4-е место. А в стрельбе с 25 м показала 23-й результат, не сумев выйти в финал.

"Бронза" в Токио - четвертая олимпийская медаль в карьере Костевич. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров).

Таким образом, Костевич ворвалась в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. В общем Игры-2020 для Костевич стали уже пятыми. В Токио Елена несла флаг нашей страны на церемонии открытия вместе с фехтовальщиком Богдан Никишиным.

Сейчас Елена мечтает отдохнуть и подготовиться к следующим соревнованиям. Ранее она рассказала, что не намерена завершать карьеру и планирует достичь новых высот.

Новости Украины: ночью в аэропорту встретили бронзового призера Токио Елену Костевич

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио семь медалей - 6 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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