Cвитолина против Гауфф: где и когда смотреть финал турнира WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

В субботу, 16 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) посоревнуется с американкой Кори Гауфф (№4 WTA) в финале турнира WTA 1000 в Риме.

Ориентировочное время начала поединка — 18:00 по киевскому времени.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира в Риме. Предыдущие два были успешными — Элина выигрывала здесь трофеи в 2017 и 2018 годах.

Реклама

Где смотреть матч Гауфф — Cвитолина

Трансляция финального матча турнира в Риме между Свитолиной и Гауфф будет доступна к просмотру на телеканале Setanta Sports Premium, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Также поединок будет доступен для бесплатного просмотра на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Свитолина в третий раз в сезоне сыграет в финале турнира WTA. В январе она стала чемпионкой в новозеландском Окленде, а в феврале потерпела поражение в решающем матче в Дубае.

Это будет шестая очная встреча Свитолиной и Гауфф — из предыдущих пяти поединков украинка выиграла три. Последние два матча теннисистки провели в этом году и в обоих Элина победила американку — в четвертьфинале Australian Open (6:1, 6:2) и полуфинале турнира в Дубае (6:4, 6:7, 6:4).

Реклама

Отметим, что на пути к финалу престижных соревнований в столице Италии украинка уже обыграла двух соперниц из топ-5 рейтинга WTA. В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, а в полуфинале одолела польку Игу Швентек (№3 WTA).

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Новости партнеров