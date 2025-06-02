Cвитолина – Швентек: где смотреть и ставки букмекеров на четвертьфинал Roland Garros-2025

Ига Швентек и Элина Свитолина / © Associated Press

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Во вторник, 3 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) сыграет с полькой Игой Швентек (№5 WTA) матч 1/4 финала Roland Garros-2025.

Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по киевскому времени.

Элина стартовала на Roland Garros-2025 разгромной победой над Зейнеп Сонмез из Турции (№76 WTA), во втором круге обыграла Анну Бондар из Венгрии (№87 WTA), а в третьем раунде одолела американку Бернарду Перу (№83 WTA).

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В 1/8 финала Свитолина одержала сверхволевую победу над четвертой ракеткой мира и финалисткой прошлогоднего французского мэйджора итальянкой Жасмин Паолини.

Швентек на пути в четвертьфинал Roland Garros-2025 обыграла словачку Ребекку Шрамкову (№42 WTA), британку Эмму Радукану (№41 WTA), румынку Жаклин Кристиан (60 WTA) и представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№11 WTA).

Это будет пятая встреча между Элиной и Игой. Из четырех предыдущих матчей украинка выиграла всего один – в четвертьфинале Wimbledon-2023.

Свитолина в пятый раз в карьере сыграет в 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).

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Где смотреть матч Свитолина – Швентек

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Прогнозы букмекеров на матч Cвитолина – Швентек

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего противостояния является Швентек. На ее победу в матче можно поставить с коэффициентом 1,33. На триумф Свитолиной принимаются ставки с коэффициентом 3,55.

На выигрыш Элины 2:0 по сетам предлагают поставить с коэффициентом 6,30, успех украинской теннисистки со счетом 2:1 – 6,40.

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Победа Иги за два сета оценена коэффициентом 1,88, счет 2:1 в пользу представительницы Польши – 3,50.

Отметим, что Швентек является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году она в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.