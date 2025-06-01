Cвитолина сверхволевой победой вышла в четвертьфинал Roland Garros-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) пробилась в четвертьфинал Roland Garros-2025.

В матче 1/8 финала 30-летняя уроженка Одессы одержала волевую победу над четвертой ракеткой мира и финалисткой прошлогоднего французского мэйджора итальянкой Жасмин Паолини – 4:6, 7:6, 6:1.

Поединок длился 2 часа 27 минут. Свитолина дважды подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На ее счету 37 виннеров и 38 непринужденных ошибок.

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Во втором сете украинка отыграла 3 матчбола: два в 10-м гейме на своей подаче и еще один на тай-брейке.

Отметим, что Элина стартовала на Roland Garros-2025 разгромной победой над Зейнеп Сонмез из Турции (№76 WTA), во втором круге обыграла Анну Бондар из Венгрии (№87 WTA), а в третьем раунде одолела американку Бернарду Перу (№83 WTA).

Свитолина в седьмой раз в карьере сыграла в 1/8 финала Roland Garros. Ее рекордом на этом турнире Grand Slam остается выход в четвертьфинал (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Элина – единственная украинка, которая добралась до 1/4 финала Roland Garros-2025. Ранее из основной сетки турнира выбыли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

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В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№11 WTA) и пятой ракеткой планеты полькой Игой Швентек.

Действующей чемпионкой турнира является именно Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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