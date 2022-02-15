"Цыгане его захватили, но мы его освободим": Усик похвастался чемпионским поясом и обратился к потенциальному сопернику (видео)

"Цыгане его захватили, но мы его освободим": Усик похвастался чемпионским поясом и обратился к потенциальному сопернику (видео)

Украинский чемпион готов встретиться с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который он завоевал в поединке против британца Энтони Джошуа.

Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions.

На видео, опубликованном в Instagram, украинец радостно реагирует на долгожданную посылку от организации. Рассматривая пояс, Усик пообещал собрать всю коллекцию трофеев, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Малый, ну, добро пожаловать домой. Я тебя отвезу, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственный наш брат где-то ходит... Цыгане его захватили. Но мы его освободим", – намекнул Усик на предстоящую победу над Тайсоном Фьюри за титул WBC.

Усик должен встретиться в реванше с Энтони. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

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