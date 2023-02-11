Цыганков не спас "Жирону" от поражения в матче против аутсайдера Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде проиграла "Кадису" в стартовом поединке 21-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

Оба гола хозяева забили еще до перерыва. На 6-й минуте "Желтую субмарину" вывел вперед Гонсало Эскаланте, а на 34-й минуте преимущество своей команды удвоил Серхио Гвардиола.

Цыганков начал встречу на скамейке для запасных, но вышел на поле на 63-й минуте, заменив Алейкса Гарсию. К сожалению, спасти жирондинцев от поражения украинцу не удалось.

Обзор матча

Для Виктора это был второй матч в составе "Жироны" после трансфера из киевского "Динамо". В прошлом туре он дебютировал за новую команду в поединке против "Валенсии".

"Жирона" с 24 очками расположилась на 11-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" (22 балла) покинул зону вылета и поднялся на 15-е место.

В следующем туре команда Цыганкова 17 февраля примет "Альмерию". "Желто-синие" 19 февраля на выезде сыграют с "Барселоной".

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