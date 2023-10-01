Цыганков получил травму в матче с "Реалом" и рискует пропустить октябрьские матчи сборной Украины

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не смог доиграть матч 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским "Реалом" из-за травмы.

Об этом сообщил журналист Нил Сола на своей странице в Twitter.

В матче с "Реалом" 25-летний украинец вышел в стартовом составе, но был заменен сразу после первого тайма. После игры стало известно, что Виктор получил травму.

"Нужно сделать тесты. Он сказал, что что-то заметил, и мы должны это проверить. Это что-то мышечное, но мы не знаем, серьезно это или нет. Надо сделать тесты, потому что он что-то почувствовал. Он сам попросил замену", – прокомментировал травму украинца главный тренер "Жироны" Мичел.

Таким образом Цыганков рискует пропустить октябрьские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024. 14 октября команда Сергея Реброва сыграет против Северной Македонии, а 17 октября встретится с Мальтой.

Напомним, "Реал" на выезде разгромил "Жирону" (0:3) и вышел на первое место в Ла Лиге. Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова после поражения опустилась на третью позицию.

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