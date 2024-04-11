Цыганков рискует не сыграть в матче чемпионата Испании против "Атлетико": какая причина

Участие Виктора в поединке с "матрасниками" остается под вопросом из-за травмы.

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков может пропустить матч 31-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетико" Мадрид из-за повреждения.

Об этом накануне игры рассказал главный тренер каталонского клуба Мичел Санчес.

"Цыганков имеет травму икроножной мышцы, его участие в игре с "Атлетико" под вопросом", – сказал наставник "жиронцев".

Матч "Атлетико" – "Жирона" состоится в субботу, 13 апреля. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что в этом сезоне Цыганков из-за травм уже пропустил семь матчей "Жироны" во всех турнирах. В отсутствие украинца команда одержала пять побед, один раз уступила и сыграла вничью.

В нынешней кампании на счету Виктора 6 голов и 4 ассиста в 24 матчах Ла Лиги.

За восемь туров до завершения чемпионата "Жирона" с 65 очками занимает третье место в Примере. Команда Цыганкова и украинского форварда Артема Довбика на два балла отстает от "Барселоны" и 10 пунктами уступает лидеру – мадридскому "Реалу", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Позади "Жирону" пытаются догнать "Атлетико" Мадрид (58 очков) и "Атлетик" Бильбао (56 баллов), которые располагаются на четвертой и пятой позициях чемпионата Испании соответственно.

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Безумная голевая перестрелка: "Барселона" одолела ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Атлетико" победил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)