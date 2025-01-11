Цыганков вернулся на поле после травмы и помог "Жироне" вырвать победу в матче Примеры (видео)

Каталонцы благодаря голу в компенсированное время осилили "Алавес".

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде обыграла "Алавес" в матче 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол подопечные Мичела забили в компенсированное ко второму тайму время. На 90+1-й минуте победу каталонскому клубу принес колумбийский полузащитник Джон Солис.

Цыганков начал этот поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 70-й минуте, заменив Донни ван де Бека. Для 27-летнего футболиста сборной Украины это была первая игра с ноября прошлого года, когда он травмировался.

Обзор матча "Алавес" – "Жирона"

Благодаря этой победе "Жирона" (28 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. "Алавес" (17 баллов) остался на 16-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова примет "Севилью", тогда как "Алавес" в гостях встретится с "Бетисом". Оба матча состоятся 18 января.

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